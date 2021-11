Disney+ in prova a 1.99$: l’offerta speciale in occasione del Disney+ Day

Disney lancia, a sorpresa, una interessante promo per la propria piattaforma streaming in occasione del Disney+ Day: un mese ad appena 1.99$.

Il 12 novembre The Walt Disney Company celebra il Disney+ Day, con nuovi contenuti per ringraziare gli abbonati alla sua piattaforma streaming Disney+: un programma piuttosto ricco, a cui ora si va ad aggiungere una promo interessante rivolta ai potenziali nuovi abbonati.

Da oggi fino alla fine del 14 novembre sarà difatti possibile, per nuovi utenti e utenti di ritorno idonei, sottoscrivere un abbonamento a Disney+ al prezzo promozionale di 1.99$, con rinnovo automatico a 7.99$, stando al nuovo video promozionale appena pubblicato.

Al momento, tuttavia, non sappiamo in quali Paesi la promo sarà effettivamente attiva, a parte il Nord America, o se ci saranno promozioni simili o equivalenti per il territorio europeo: vi aggiorneremo in merito a seguito di eventuali comunicati stampa.

Il Disney+ Day del 12 novembre sarà una celebrazione mondiale che coinvolgerà tutte le divisioni della Company. Agli abbonati di Disney+ verranno offerti nuovi contenuti diffusi attraverso i brand iconici della piattaforma, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, e Star, presente nei mercati internazionali, insieme a una speciale presentazione per i fan dedicata a Disney+ con anticipazioni dei titoli in arrivo.

Leggi anche: