BrickLink Designer Program, al via il secondo round di prevendita dei progetti LEGO Ideas

Dopo un primo e faticoso round partito in luglio arrivano domani, 9 novembre, il secondo round del BrickLink Designer Program in cui potrete preordinare con il metodo del crowdfunding nove progetti, cinque dei quali verranno prodotti de LEGO e BrickLink e spediti agli acquirenti.

Se non ve lo siete dimenticato, il BrickLink Designer Program è quell’iniziativa fatta da BrickLink e LEGO nella quale sono stati riesumati alcuni progetti LEGO Ideas e CUUSOO scartati all’epoca per essere rivisiti dai progettisti originali per diventare in un qualche modo “LEGO compliant” e, quelli maggiormente supportati tramite il crowdfunding, essere poi trasformati in set veri e propri e venduti a coloro i quali li avevano preordinati.

Il primo round è andato in onda il 1° luglio con un secondo giro il mese successivo a causa di alcuni problemi rilevati durante la partenza legati alle pochissime scorte disponibili e al blocco del sito e che speriamo siano stati risolti per domani.

Come funziona il tutto? Semplice (forse). Domani alle 9 sul sito di BrickLink si potranno preordinare i nove progetti LEGO Ideas messi in vendita. I primi cinque che supereranno la soglia dei 3000 preordini saranno i vincitori effettivi di questo round e verranno prodotti nei prossimi mesi con tanto di packaging e venduti agli acquirenti.

Superati però i 3000 preordini dei primi cinque progetti, questi progetti potranno essere preacquistati fino alla soglia massiva di 10000 set (il problema nel primo round fu la soglia massima impostata a 5000). Attenzione: si potrà acquistare solo 1 set a persona (la volta scorsa se ne potevano acquistare fino a 5 a persona).

Per gli altri quattro progetti però non c’è il baratro ma verranno venduti come istruzioni digitali nei prossimi mesi tramite una app dedicata. Per cui, potrete comunque realizzarli con il vostro sfuso e acquistando i pezzi mancanti da BrickLink.

Tra i nove progetti inizialmente presentati per questo secondo round ci doveva essere anche il set scenografico del west Brickwest Studio realizzato da Bricky_Brick (già vincitore con il set Pirates of Barracuda Bay) ma a causa di alcuni problemi dell’ultimo minuto è stato sostituito in corner dal progetto modulare veneziano.

In definitiva i nove progetti che potrete preacquistare domani sono quindi:

Mountain Windmill by Hanwas – EUR 149.99

Modular LEGO Store by Krisnow – EUR 149.99

Science Adventures by LegoAlatariel – EUR 29.99

Seasons in Time Calendar by BrentWaller – EUR 209.99

Retro Bowling Alley by avila – EUR 189.99

Ruined House by Kirteem – EUR 249.99

Clockwork Aquarium by Farquar – EUR 54.99

Quest Builder by legobouwer – EUR 219.99

Venetian Houses by BlackQubit – EUR 244.99

Puntate quindi la sveglia per le ore 9 di domani 9 novembre per iniziare a preacquistare questi splendidi set.