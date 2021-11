Black Panther: Wakanda Forever – Nel film ci sarà il figlio di T’Challa (rumor)

Un rumor di The Cosmic Circus ha riportato che in Black Panther: Wakanda Forever verrà introdotto il figlio di T'Challa.

The Cosmic Circus ha riportato un rumor su Black Panther – Wakanda Forever che ha fatto drizzare le antenne di tutti gli appassionati dei cinecomics Marvel: secondo quanto riferito, nel lungometraggio dovrebbe comparire il figlio di Black Panther.

Il rumor sulla presenza del figlio di T’Challa in Black Panther – Wakanda Forever sottolinea come si tratterà del discendente avuto dal supereroe e da Nakia (figura interpretata dall’attrice Lupita Nyong’o). Però è stato evidenziato nel report come non sembra che il figlio di Black Panther ne rieleverà direttamente il ruolo, eventualmente si tratterà di un qualcosa che si vedrà in futuro. Nei fumetti esiste il figlio di Black Panther, che il personaggio ha da Ororo ed il cui nome è Azari.

Nel frattempo le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono prossime ad essere sospese a causa dell’infortunio occorso a Letitia Wright. L’attrice dovrebbe riprendersi proprio all’inizio del prossimo anno, e per questo le riprese di Black Panther: Wakanda Forever verranno riavviate nel 2022. Fino ad ora la produzione ha cercato di girare il più possibile senza il suo personaggio, Shuri, ma la presenza della Wright sul set ora sarebbe diventata indispensabile.