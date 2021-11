Stranger Things 4: la quarta stagione arriverà nell’estate 2022, ecco i titoli degli episodi

Dopo il teaser trailer mostrato in giornata, poche ore dopo Netflix ha rivelato anche i titoli degli episodi di Stranger Things 4, ed ha annunciato che la nuova stagione sarà disponibile sulla piattaforma streaming nell’estate 2022.

Questo è il video che elenca i titoli degli episodi di Stranger Things 4, e che rivela l’uscita della serie nell’estate 2022.

I titoli degli episodi sono: The Hellfire Club,Vecna’s Curse (una citazione di Dungeons & Dragons), The Monster and the Superhero, Dear Billy, The Nina Project, The Dive, The Massacre at Hawkins Lab, Papa e The Piggyback.

Intanto il teaser trailer rivelato poche ore prima ha mostrato Undici mentre cerca di ambientarsi in una nuova scuola ed in un nuovo ambiente in California, in cui viene però bullizzata. Ma la giovane può rifugiarsi nelle lettere scritte a Mike, contando sulle vacanze di primavera che permetteranno ad i due di rivedersi. E sembra che il ritorno di Undici a Hawkins darà il via a nuove intriganti situazioni al limite del normale.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e l’ex Freddy Krueger, ovvero Robert Englund.