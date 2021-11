Agente Speciale 117 – Allerta Rossa in Africa Nera: due clip dal film con Jean Dujardin

La spy comedy Agente Speciale 117 – Allerta Rossa in Africa Nera arriverà al cinema dall’11 novembre: I Wonder Pictures ha dunque pubblicato le prime due clip dal film che va a concludere la trilogia dell’agente segreto francese più “infallibile” di sempre, interpretato (come le precedenti due volte) da Jean Dujardin.

Terzo episodio della trilogia, dopo aver chiuso l’ultima edizione del Festival di Cannes arriva anche nei cinema italiani, diretto da Nicolas Bedos (La belle époque, Un amore sopra le righe) e col Premio Oscar Jean Dujardin nei panni dell’Agente Speciale 117.

Al fianco di Dujardin, Pierre Niney, Fatouu N’Diaye e Natacha Lindinger. Questa la sinossi ufficiale:

Il tempo passa, ma non per l’Agente Speciale 117. Siamo nel 1981 e la (peggior) miglior spia di Francia deve sventare un nuovo complotto internazionale. Il palcoscenico della crisi è il Continente Nero e il Presidente della Repubblica non può che affidare a lui una missione in cui ogni parola deve essere pesata e ogni gesto ponderato. Per aiutarlo a portare a termine il compito gli viene affiancato un giovane e promettente collega, l’agente speciale 1001.

