8-Bit Christmas: trailer della commedia natalizia con Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris è il protagonista di 8-Bit Christmas, commedia natalizia dal gusto anni '80 in arrivo su HBO Max: ecco il trailer.

Quanto in là ti spingeresti pur di ottenere il regalo di Natale più agognato? Il piccolo Jake Doyle le tenta tutte, come racconta il se stesso adulto in 8-Bit Christmas, divertente commedia natalizia al gusto di retrogame dal 24 novembre su HBO Max, e di cui vi presentiamo il trailer.

La pellicola è diretta da Michael Dowse a partire dalla sceneggiatura di Kevin Jakubowski, che l’ha adattata dal suo romanzo omonimo. Nel cast, Neil Patrick Harris e Winslow Fegley nei panni del Jake adulto e ragazzo, June Diane Raphael, David Cross e Steve Zahn.

Questa la sinossi:

Ambientato nella periferia di Chicago nei tardi anni ’80, la storia ruota attorno al decenne Jake Doyle e alla sua epica impresa di mettere le mani sul più recente, e favoloso, sistema per videogiochi, in tempo per Natale.

Leggi anche: