Stranger Things 4: Netflix pubblica il nuovo intrigante teaser della quarta stagione

Online è stato pubblicato il nuovo teaser di Stranger Things 4, che mostra i protagonisti principali della quarta stagione della serie TV Netflix, con in primo piano il personaggio di Undici, che fa intendere come al centro della storia verranno messe le vacanze primaverili, e tutto ciò che di intrigante accadrà in quel periodo con il ritorno a Hawkins della ragazza.

Ecco il teaser trailer di Stranger Things 4.

Il filmato mostra Undici mentre cerca di ambientarsi in una nuova scuola ed in un nuovo ambiente in California, in cui viene però bullizzata. Ma la giovane può rifugiarsi nelle lettere scritte a Mike, contando sulle vacanze di primavera che permetteranno ad i due di rivedersi. E sembra che il ritorno di Undici a Hawkins darà il via a nuove intriganti situazioni al limite del normale.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e l’ex Freddy Krueger, ovvero Robert Englund.

La quarta stagione di Stranger Things arriverà su Netflix nel 2022.

