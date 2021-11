LEGO Forestmen, il progetto italiano su LEGO Ideas per riportare in auge la linea Forestmen

Dopo il progetto di CPT Bissi e quello di Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato che ha raggiunto i 10000 voti entrando addirittura in review (per poi essere scartato purtroppo) Jody e Roberto ci riprovano su LEGO Ideas con un reboot del tema Forestmen, sottotema della mitica linea Castle.

Il progetto di Jody Padulano e Roberto Ceruti riprendere in buona sostanza il set 6054 – Forestmen’s Hideout del 1988 in cui era raffigurato il nascondiglio di Robin Hood. Nella versione dei nostri amici il protagonista non è più il grosso albero centrale ma una costruzione in mattoni attorniata dalla vegetazione che fa da covo dei Forestmen.

In base alla descrizione del progetto, la storia dietro alla costruzione riguarda i Forestmen e la loro voglia di cantare, ballare ed aiutare i poveri paesani, proprio come faceva Robin Hood.

Il progetto in questione, che ha già ottenuto più di 7200 voti su LEGO Ideas si compone di quattro minifigure ed un cervo oltre alla possibilità di aprire la taverna per scoprire le stanze segrete al suo interno.

Roberto e Jody, come già detto, sono gli autori anche del progetto CPT Bissi ed il suo Speisciattol in perfetto stile LEGO Classic Space che attualmente è poco sotto ai 1000 voti, mentre grazie al progetto di Willy Wonka sono arrivati al traguardo dei 10000 nella First Review 2021 i cui vincitori sono stati annunciati di recente. Purtroppo il loro progetto non è stato scelto ma l’importante è non demordere ed infatti ora ci riprovano con questa particolare idea legata ad un tema classico LEGO.

Il tema è di particolare interesse soprattutto ora che LEGO ha sdoganato la voglia di realizzare set espressamente dedicati agli adulti (18+).

Ricordiamo infatti che nel 2022, in base alle vostre votazioni, verrà realizzato un set anniversario particolare basato sul tema vincitore del contest per festeggiare i 90 anni di LEGO. I quattro temi in ballottaggio sono Classic Space, Castle, Pirates e Bionicle.

A questo punto non vi resta altro da fare che votare il progetto LEGO Ideas Forestmen Secret Inn.