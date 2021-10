First Review 2021 LEGO Ideas: annunciati i due vincitori

Il quartetto jazz e il set della serie tv The Office sono i vincitori della First Review 2021 di LEGO Ideas mentre la casa dei sette nani è ancora in valutazione.

Il quartetto jazz ed il set della serie tv The Office sono i vincitori ufficiali della First Review 2021 LEGO Ideas mentre la casa dei sette nani è ancora in fase valutativa, in attesa di avere un eventuale via libera per diventare (o forse no) un set ufficiale.

Arrivati ora tramite il video di presentazione, i risultati della First Review 2021 LEGO Ideas con ben 57 progetti in valutazione. Nonostante i progetti nostrani come la cascata di cioccolato di Willy Wonka creata da Roberto e Jody, i trulli di Alberobello di Renato Lovicario o il LEGO Technic Scania di Marco Pirola, i vincitori sono:

Jazz quartet di Hsinwei Chi

The Office di Jaijai Lewis

Relativamente al set di The Office, deve aver sicuramente premiato la costanza e la voglia da parte del pubblico di avere quel tipo di set visto che era già alla sua terza review in cui passava i 10000 voti.

Per quanto riguarda i prossimi annunci invece, la prossima serie di progetti LEGO Ideas è relativa alla Second Review 2021, contenente 34 progetti, i cui risultati verranno annunciati all’incirca verso febbraio 2022 e nei quali, probabilmente, verrà anche dato un esito al progetto della casa dei sette nani di Harry Finkel (Hanwasyellofirst) che, facente parte della review precedente, è ancora in fase valutativa.

In questo batch è presente un altro grande player italiano ovvero Andrea Lattanzio, Norton74, con il suo splendido A-Frame.