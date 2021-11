Intel Alder Lake batte M1 Pro ed M1 Max di Apple su Geekbench

Non è passato molto da quando Apple ha presentato al mondo i suoi nuovi SoC M1 Max ed M1 Pro, pronti a migliorare la precedente lineup prima dell’arrivo dei tanto chiacchierati M2. Tuttavia, in seguito al lancio dei nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, che sfruttano le potenzialità dei dispositivi in questione, gli utenti in rete non sono riusciti a fermarsi dal fare paragoni con altri prodotti altrettanto potenti. Questa volta è il turno di Intel, e della sua ultima serie 12 Alder Lake, da poco annunciata e potenzialmente pronta a offrire potenzialità ancora maggiori.

Nello specifico infatti, sono stati presi in considerazione dei risultati ottenuti nella piattaforma di Geekbench, anche se è bene specificare che i numeri vanno ponderati, e che troviamo infatti dei SoC per portatili nel primo caso, e delle CPU desktop nel secondo, dettaglio da prendere in considerazione prima di dichiarare Intel vincitrice. Esatto, è proprio il colosso delle CPU ad averla scampata vinta nei test effettuati, con l’i9-12900K che risulta quasi 1,5 volte più veloce dei dispositivi di Apple, grazie a risultati di 18.500 contro 12.500 su Geekbench.

Va specificato tuttavia che l’i9 utilizza decisamente più risorse, visto che come confermato da Intel sfrutta fino a 125 W di potenza a frequenze base e fino a 241 W in turbo boost. Anche l‘i7-12700K è riuscito a offrire performance migliori, seppur molto meno, ma va detto che questo offre un risultato maggiormente bilanciato per quel che concerne l’utilizzo delle risorse.

Siamo ancora in attesa di poter finalmente mettere mano sui nuovi processori Intel, e sicuramente in seguito al rilascio avremo anche modo di confrontare il tutto con dati più precisi. C’è da dire che Apple ha da tempo promesso l’offerta di CPU al top per quel che riguarda il mercato, ma considerando gli ottimi risultati ottenuti con i nuovi PC non c’è sicuramente molto di cui lamentarsi per gli utenti Apple.