Ritorno al Futuro: Christopher Lloyd e Lea Thompson insieme per un film di Natale sui viaggi nel tempo

Christopher Lloyd e Lea Thompson sono protagonisti di un film di Natale di Hallmark che ha a che fare con i viaggi nel tempo, proprio come in Ritorno al Futuro.

Christopher Lloyd e Lea Thompson, due dei grandi protagonisti della trilogia di Ritorno al Futuro, sono ritornati insieme a recitare nello stesso lungometraggio per un film che, anche stavolta, ha a che fare con i viaggi nel tempo, questa volta però declinati in versione natalizia.

Ecco il trailer di Next Stop, Christmas, il film di Natale di Hallmark che ha tra i protagonisti Christopher Lloyd e Lea Thompson, di nuovo insieme dopo la loro apparizione in Ritorno al Futuro.

Ed ecco un video del dietro le quinte.

In questo film la protagonista Angie (interpretata da Lyndsy Fonseca) si ritroverà su un treno che la trasporterà dieci anni indietro nel passato. Con il supporto del capotreno, impersonato proprio da Christopher Lloyd, Angie avrà la possibilità di vivere un Natale 2011 diverso con il suo ex fidanzato Ben (Chandler Massey).

Nel lungometraggio ci saranno anche Erika Slezak (One Life to Live) che vestirà i panni della zia Myrt e Lea Thompson che farà il personaggio di Evelyn. Next Stop, Christmas verrà mandato in onda negli Stati Uniti su Hallmark proprio oggi 6 novembre come tappa d’avvicinamento alle feste natalizie.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Ritorno al Futuro: