BMW rimuove il touch screen da alcune delle sue vetture: mancano i chip

Mancano i chip, BMW costretta a tagliare schermi touch e alcune funzioni smart dalle sue vetture. Colpite le BMW 3 Series e 4 Series (e non solo).

06—Nov—2021 / 10:48 AM

BMW riporta i suoi clienti indietro di mezzo decennio. Per colpa dell’assenza di chip e altri componenti elettronici, la casa automobilistica è stata costretta a rimuovere i comandi touch dallo schermo infotainment di alcune delle sue vetture. Inutile dire che è un pessimo momento per acquistare un’auto BMW.

BMW, almeno per un po’, non offrirà il touch sui seguenti modelli:

BMW 3 Series

BMW 4 Series Coupe, Convertible e Gran Coupe (i4 esclusa)

BMW X5

BMW X6

BMW X7

BMW Z4

Ovviamente la novità riguarda i modelli in preordine, il touch è comunque disponibile sulle vetture prodotte prima che BMW prendesse questa drastica decisione.

Al di là dell’assenza dei comandi touch, l’infotainment offre le stesse funzioni di sempre e può essere controllato con i comandi vocali, oppure usando iDrive Controller.

Non finisce qua: se equipaggiate con il pacchetto Parking Assistant Package, le nuove vetture non avranno nemmeno la funzione BMW Reversing Assistant, che memorizza i passaggi effettuati dal guidatore durante il parcheggio, in modo da consentire alla vettura di automatizzare la manovra d’uscita.

La novità era stata inizialmente segnalata su alcuni forum dedicati agli appassionati di auto BMW ed è stata confermata dalla casa automobilistica solamente successivamente. BMW taglierà circa 500 euro dal prezzo finale della vettura per scusarsi dell’inconveniente.