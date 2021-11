Windows 11: alcune feature non funzionano, Microsoft conferma

Microsoft ha da poco iniziato ad avvertire gli utenti di alcuni problemi nati per Windows 11, i quali seppur inaspettati sono infatti stati individuati in tempo veloce da parte del colosso di Redmond. Nello specifico, si parla di alcune funzionalità non funzionanti per chiunque sfrutta le potenzialità del sistema, o addirittura di intere applicazioni, per via di un problema in fase di risoluzione.

Al momento, una patch è stata resa disponibile, ma come riportato sulle pagine di The Verge si tratta di una soluzione disponibile solamente in fase di preview, e che quindi va installata manualmente utilizzando Windows Update.

Come spiegato, la patch KB3006746 si occupa di far funzionare il touch della tastiera, la digitazione vocale, il pannello delle emoji e alcuni problemi della sezione piena di consigli per iniziare la propria esperienza con Windows 11. Al fine di scaricare il tutto, è sufficiente recarsi nelle impostazioni del sistema, controllando se sono presenti degli aggiornamenti grazie alla specifica funzionalità di Windows Update, al fine di capire se il tutto risulta già installato nella propria macchina.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni problemi che il colosso di Redmond non ha avuto modo di risolvere con una nuova patch, ed è per via di ciò che – com’è in fondo normale che sia per il primo periodo di vita del sistema operativo – ci aspettiamo un ulteriore imminente fix che abbia modo di riuscire a mettere una pezza sulla situazione.