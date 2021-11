The Batman: la sinossi ufficiale del film con Robert Pattinson

Dopo il trailer rivelato durante il DC FanDome, da poco il sito della Warner Bros del Regno Unito ha pubblicato la sinossi ufficiale di The Batman, l’attesissimo film di Matt Reeves che avrà Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro.

Ecco la sinossi di The Batman:

The Batman è un thriller tagliente pieno d’azione che racconta il cavaliere oscuro durante i suoi primi anni di attività, mentre cerca di bilanciare la rabbia con ciò che è giusto, durante un’investigazione in cui al centro dell’attenzione c’è un mistero disturbante che sta terrorizzando Gotham. Robert Pattinson interpreta un Batman crudo e intenso, per un disilluso e disperato vigilante che cerca di comprendere come la rabbia non lo renda migliore rispetto al serial killer che sta inseguendo.