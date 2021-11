Stranger Things Day 2021: il programma dei festeggiamenti

Ricorre domani, come ogni 6 novembre, lo Stranger Things Day, per celebrare l'amata serie tv Netflix: ecco il programma dell'evento.

Il 6 novembre 1983 Will Bryers scompare nel nulla a Hawkins, in Indiana. Nonostante la città abbia abbandonato le ricerche da tempo, i suoi amici non si danno per vinti… e scoprono una misteriosa ragazzina che si fa chiamare con un numero: Undici. È sola, braccata ed è dotata di poteri straordinari. Undici fa di tutto per aiutarli a trovare il loro amico.

Oramai i fan di Stranger Things in tutto il mondo festeggiano il 6 novembre come “Stranger Things Day“, un giorno speciale per condividere la loro passione per la serie. Ecco dunque che Netflix diffonde il suo programma per l’evento.

Di seguito, tutte le informazioni necessarie sullo Stranger Things Day 2021:

8:00: Si dà il via ai festeggiamenti sui canali social di Stranger Things.

15:00: Basta una parola: California. Preparati a un assaggio delle location della quarta e ultima stagione.

17:00: Esplora il mondo di Stranger Things come non hai mai fatto prima, con la prima mappa ufficiale di Hawkins creata dall’artista Kyle Lambert.

19:00: Dai un’occhiata ai titoli degli episodi di Stranger Things 4.

21:00: Fai un tour dei primi negozi temporanei Stranger Things a Los Angeles e a New York. Di seguito troverai altre informazioni su questi negozi, inclusi gli indirizzi.

22:00: Stranger Things Day in primo piano. Scopri come festeggiare questa giornata con interventi dei nostri incredibili ideatori e collezionisti.

Domenica 7 alle 00:00: Guarda come gli attori di Stranger Things 4 cambiano il loro look di tutti i giorni per trasformarsi nei personaggi della serie.

Ma non è finita qui! C’è molto altro da scoprire online:

I canali social di Stranger Things celebreranno con i fan, ripostando i loro commenti e condividendo momenti iconici e battute della serie per tutta la giornata.

Su Facebook saranno disponibili in tutto il mondo nei canali Messenger una nuova serie di sticker, filtri AR e molto altro.

Potranno essere trovati, su Canva, una serie di modelli grafici ispirati a Stranger Things e ottimizzati per tutte le principali piattaforme social (TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat), tra cui sfondi per le video chat con Zoom e Google Hangouts, disponibili su desktop, web, iOS e Android in mercati selezionati, per un periodo limitato.

Nei negozi sarà possibile trovare merchandise, anche in edizione limitata:

Presso Walmart, Target, Amazon e in altri principali punti vendita in tutto il mondo inclusi Foot Locker, Snipes e Zalando, sarà possibile trovare una vasta gamma di merchandising inedito di Stranger Things, tra cui articoli di abbigliamento firmati Champion e ispirati alla Hawkins High oltre a giocattoli e oggetti da collezione di Bandai, Funko e molti altri.



Sulla pagina ufficiale Netflix.shop sarà possibile trovare una nuova serie di prodotti Stranger Things, da una linea di articoli da collezione e di abbigliamento di Chogrin, a un’edizione limitata di cereali General Mills ispirati a Stranger Things (Cheerios, Lucky Charms e Cinnamon Toast Crunch naturalmente), oltre all’edizione speciale di una statuetta di un’Elegorgone creata da iam8bit.

Un numero in edizione natalizia del fumetto di Stranger Things, edito Dark Horse Comics sarà reso disponibile.



In Europa Sephora offrirà online e nei negozi una collezione di prodotti di bellezza Merci Handy, incluso un negozio temporaneo presso la sede principale degli Champs-Élysées, mentre Panini festeggerà con una serie di giochi, puzzle e figurine da collezione.

In Asia All Rights Reserved ha collaborato con Futura Laboratories per creare un’esclusiva statuetta di Undici con l’iconica frase “Friends Don’t Lie” (Gli amici non mentono) scritta con la famosa calligrafia Futura. La statuetta sarà presentata insieme a una collezione di articoli di abbigliamento a edizione limitata disponibile in tutto il mondo.

Negli USA i fan possono completare un tour dei primi negozi temporanei di Stranger Things a Times Square (New York) e nel complesso commerciale The Americana at Brand di Los Angeles. Queste esperienze in negozio permetteranno ai fan di trovare oggetti da collezione e gadget unici, oltre a dar loro la possibilità di visitare le leggendarie location della serie, come la casa di Joyce, il Palace Arcade, lo Starcourt, i laboratori russi, il Sottosopra e la Hawkins High School. Per prenotare la visita, registrati QUI.

