Speciale Piante LEGO

Vediamo insieme i tre nuovi set LEGO dedicati a piante e fiori: un regalo perfetto il prossimo Natale per voi o per i vostri cari.

Tra i set più interessanti e particolari arrivati grazie al nuovo interesse di LEGO per il target adulto all’interno del programma “Adults Welcome” ci sono le piante e i fiori, tre set in particolare, che possono arredare e al tempo stesso divertire.

Dalla pianta completa di vaso fino al mazzo di fiori: LEGO ha presentato negli scorsi mesi diversi set molto interessanti che riproducono piante e fiori e sono pensati per essere esposti in casa. Possono essere un bellissimo regalo, per sé stessi o per i propri cari, magari da montare insieme e poi esporre.

Vediamo insieme i tre set principali, molto diversi tra loro.

LEGO Bouquet di fiori 10280

Un gran bel mazzo di fiori: ben 15 steli di diverse specie ricreate in LEGO, dalle rose alle margherite, con tanto di schede tecniche all’interno delle istruzioni. Un gran bel set che è il regalo perfetto per Natale o per un compleanno, o per una ricorrenza: potete costruire prima il set per un effetto sorpresa immediato, oppure, ancora meglio, costruirlo insieme al suo nuovo proprietario.

Unico difetto: non c’è un vaso in questo set, quindi tocca procurarsene uno, altrimenti non saprete dove mettere questi bei fiori.

756 pezzi 49,99 €

LEGO Albero Bonsai 10281

Il più piccolo dei set “piante”, ma forse anche il più bello: un albero bonsai ricreato in LEGO, con tanto di vaso e supporto per il vaso. Non solo: è possibile costruirlo in versione verde “normale” oppure in versione fiorita, con dei bellissimi fiori rosa (che in realtà sono rane!) che ricreano una specie di hanami giapponese.

È possibile cambiarne il colore quando volete, non ci sono pezzi in comune tra le due versioni, quindi potete fare come me: verde tutto l’anno e rosa in primavera, per simularne appunto la fioritura.

Costa il giusto ed è, come gli altri, un bellissimo regalo.. davvero super consigliato!

878 pezzi 49,99 €

LEGO Bird of Paradise 10289

La costruzione è piuttosto ripetitiva, ma sicuramente soddisfacente visto il risultato davvero splendido. Bird of Paradise comprende anche il vaso, con tanto di terra “simulata” con una serie di round 1×1 marroni.

L’effetto finale è davvero molto bello, per un set che si alza fino a quasi 50 centimetri e sta benissimo in qualunque casa.