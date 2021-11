Per Tutta La Vita: tre clip e backstage del film con Ambra Angiolini e Luca Bizzarri

L’11 novembre arriva nei cinema il nuovo film di Paolo Costella dal ricco cast: Per Tutta La Vita. Dalla pellicola, 01 Distribution ha pubblicato tre nuove clip (“Dove ti ho visto la prima volta”, “Ci risposiamo” e “Ricordi”) e il video dal dietro le quinte.

Nel cast del film, prodotto da Lotus Production con RAI Cinema, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e Fabio Volo.

Questa la sinossi ufficiale:

“Finché morte non vi separi…” E se invece della morte a separarvi fosse un giudice che dichiara nullo il vostro matrimonio dopo aver scoperto che il prete che vi ha sposato non era un vero prete? Se vi capitasse di dover dire di nuovo ‘sì’, dopo anni dalla prima volta, come vi comportereste? È quello che succede a tante coppie che scoprono di non essere mai state sposate. Quattro, in particolare, sono le coppie le cui vicende, intrecciate tra loro, seguiamo con maggiore interesse, con la tensione che cresce mano a mano che il fatidico giorno in cui ripromettersi amore eterno si avvicina. Il secondo fatidico ‘sì’ segnerà per tutti l’inizio di una nuova vita.

