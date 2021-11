New York: il sindaco Eric Adams vuole creare una criptovaluta

Eric Adams, nuovo sindaco di New York, ha confermato il suo supporto per l'evoluzione tecnologica, spiegando di voler creare una criptovaluta.

Eric Adams, nuovo sindaco di New York, ha recentemente avuto modo di farsi riconoscere per via di alcune affermazioni a dir poco particolari, le quali evidenziano l’interesse dell’uomo nella tecnologia e nelle criptovalute. Nello specifico, l’appena sindaco ha confermato che vuole percepire i suoi primi 3 stipendi per il suo ruolo in Bitcoin, e che ha intenzione di creare una criptovaluta di New York.

Trovate qui di seguito la traduzione delle parole di Adams riportate sulle pagine di VICE:

Vi prometto che entro un anno vedrete una città diversa. Porteremo il business qui. Saremo il centro della scienza della vita, della cybersicurezza, delle macchine che si guidano da sole e dei droni, dei Bitcoin e di tutta la tecnologia.

A ispirare Adams nella creazione di una moneta c’è stata la città di Miami, che però a dirla tutta ha dovuto vedersela con alcuni problemi non indifferenti, che forse il sindaco ha già trovato il modo di eludere per portare avanti la sua idea senza troppi grattacapi.

Staremo a vedere se le idee dell’uomo riusciranno a essere applicate nel corso dei prossimi mesi, e se New York farà parlare di sé grazie a un’evoluzione non indifferente in diversi ambiti.