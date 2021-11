Kit Harington parla della possibilità di lavorare insieme con Emilia Clarke alla Marvel: “Sarebbe fantastico”

Kit Harington è tra i protagonisti di Eternals, ma l’interprete ha di recente parlato della possibilità di incrociare il suo percorso all’interno del Marvel Cinematic Universe con Emilia Clarke, con cui ha condiviso già tutta la serie sul Trono di Spade. La Clarke sarà presente in Secret Invasion.

Ecco le parole di Kit Harington sul suo possibile incrocio con Emilia Clarke all’interno della Marvel:

Di recente Harington ha anche parlato del motivo per cui ha deciso di prendere parte ad un cinecomic. Ecco le sue parole:

All’epoca di Game of Thrones avevo ricevuto delle offerte per recitare nei cinecomics, ma in quel momento mi sentivo troppo nella parte di Jon Snow, e non era il momento giusto. Ora, la chiamata per Eternals, mi è sembrata quella giusta. E l’ho apprezzata perché il personaggio che mi è stato offerto non è necessariamente un Eternal, si tratta di un umano, e questa cosa mi piace. Pensavo di poterci fare qualcosa d’interessante, perché è un personaggio pieno d’imperfezioni. Quindi è la figura perfetta per me, e fa pure parte del Marvel Cinematic Universe, e questo è entusiasmante.