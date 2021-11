Intel Alder Lake: problemi con 32 giochi per Denuvo, in arrivo le patch

Intel ha da poco svelato la sua 12esima generazione di processori, la quale prende il nome di Alder Lake, potete trovare tutti i dettagli in merito a quanto svelato all’interno del nostro approfondimento dedicato. Nonostante i dispositivi in questione abbiano già raggiunto numeri da record sotto diversi aspetti, e si parli di device ottimi anche nell’ambito dei videogiochi, purtroppo sono nati dei problemi relativi alla compatibilità di questi con la tecnologia anti-pirateria Denuvo.

Si tratta di una lista di 32 giochi, riportata sulle pagine di PCGamer, alcuni non compatibili con Windows 11, altri neanche con Windows 10, anche se però per fortuna la compagnia sta lavorando a diversi fix, di cui alcuni già confermati che arriveranno a metà novembre circa. Trovate qui di seguito la lista completa di tutti i titoli che presentano problemi con gli Intel di 12esima generazione.

Giochi incompatibili con Windows 11 (update in arrivo a metà novembre)

Anthem

Bravely Default 2

Fishing Sim World

Football Manager 2019

Football Manager Touch 2019

Football Manager 2020

Football Manager Touch 2020

Legend of Mana

Mortal Kombat 11

Tony Hawks Pro Skater 1 and 2

Warhammer I

Giochi incompatibili con Windows 11 (update TBD)

Assassin’s Creed: Valhalla

Far Cry Primal

Fernbus Simulator

For Honor

Lost in Random

Madden 22

Maneater

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered

Sea of Solitude

Star Wars Jedi Fallen Order

Tourist Bus Simulator

Giochi incompatibili anche con Windows 10 (oltre a tutti i precedenti)

All of the above, plus:

Ace Combat 7

Assassins Creed Odyssey

Assassins Creed Origins

Code Vein

eFootball 2021

F1 2019

Far Cry New Dawn

FIFA 19

FIFA 20

Football Manager 2021

Football Manager Touch 2021

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Wildlands

Immortals Fenyx Rising

Just Cause 4

Life is Strange 2

Madden 21

Monopoly Plus

Need For Speed Heat

Scott Pilgrim vs The World

Shadow of the Tomb Raider

Shinobi Striker

Soulcalibur VI

Starlink

Team Sonic Racing

Total War Saga – Three Kingdoms

Train Sim World

Train Sim World 2

Wolfenstein Youngblood

All’effettivo, esiste un rimedio “fatto in casa”, che dovrebbe permettere l’avvio dei titoli, anche se è sconsigliato per utenti non esperti, visto che toccare alcune impostazioni errate potrebbe compromettere l’integrità del proprio sistema, e che l’operazione castra di molto le performance. Trovate in ogni caso qui di seguito la procedura riportata da PCGamer: