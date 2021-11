Il nuovo sindaco di New York vuole essere pagato in Bitcoin, per qualche motivo

Il nuovo sindaco di New York dice di voler essere pagato in Bitcoin. Così Eric Adams sfida il collega Suarez: New York e Miami in gara per attrarre le aziende crypto

Il nuovo sindaco di New York, Eric Adams, dice di voler essere pagato in Bitcoin per i primi tre mesi del suo mandato. Richiesta seria o provocazione?

La dichiarazione sembra una sfida diretta verso il sindaco di Miami, che recentemente si è schierato in più occasioni a favore delle criptovalute, nella speranza di rendere la sua città attraente per le aziende e gli investitori che operano nel settore. E anche il sindaco Francis Suarez, non a caso, ha detto che si farà pagare un mese del suo mandato in Bitcoin.

Eric Adams ha scelto di replicare l’iniziativa, moltiplicandola per tre mensilità. Insomma, parafrasando quanto scrive The Verge, è una sfida a chi ce l’ha più grosso. Il wallet.

Che le due città possano veramente pagare gli stipendi dei rispettivi primi cittadini in Bitcoin è quantomeno dubbio: sia perché il cambio USD/BTC cambia frequentemente, sia perché anche negli USA, come in Italia, la giurisprudenza in materia tributaria è ancora tutto fuorché chiara. “Come si paga uno stipendio in criptovalute? Come si calcolano le trattenute ed i contributi?”, si chiede The Verge. Per il momento la legge non dice nulla.

Quello che è certo è che New York e Miami sono ufficialmente in gara tra di loro, e Miami sta vincendo: Blockchain.com ha abbandonato la Grande Mela per Miami all’inizio del 2021 e il sindaco Suarez ha già annunciato un token ufficiale della città (si chiama MiamiCoin).