I Simpson: il trailer dello special dedicato a Ned Flanders che omaggia Fargo

S’intitolerà A Serious Flanders, ed è stato rinominato anche Simpflix, lo special de I Simpson dedicato ad uno dei suoi personaggi principali, ovvero Ned Flanders, che, secondo il produttore Matt Selman, si può considerare anche come una parodia di Fargo, ed un qualcosa che s’ispira ad altre serie TV. Lo special sarà diviso in due episodi che andranno in onda negli Stati Uniti il 7 ed il 14 novembre.

Ecco il trailer di A Serious Flanders, il nuovo special de I Simpson.

Tra le voci originali che saranno protagoniste dello special troviamo Brian Cox della serie TV Succession di HBO, Cristin Milioti di Fargo, Timothy Olyphant di Deadwood, Chris O’Dowd direttamente da Get Shorty, e Jessica Parè di Mad Men.

Matt Selman ha detto su questo special e sulla sua connessione con Fargo e con altri telefilm:

Volevamo mostrare un po’ di quei trucchi che questi show in streaming sono in grado di tirare fuori: flashback, salti temporali, la sensazione che chiunque possa morire. Sono un po’ tutti i trucchi del mestiere di questi grandi tipi di storie. Ci sono scene che cercano di creare tensione, o vogliono divertire cercando però di provocare tensione.

Sembra quindi che ci troveremo davanti a due puntate veramente particolari a livello di stile e di ciò che potrebbero tirare fuori.