Google Maps ha raggiunto i 10 miliardi di download su Android

Come da poco confermato, l'app di Google Maps è stata scaricata su Android un totale di oltre 10 miliardi di volte, numero davvero impressionante.

Come da poco confermato grazie alle statistiche del Google Play Store, Google Maps è riuscito a raggiungere un traguardo a dir poco sorprendente. Nello specifico, l’applicazione utilizzata in tutto il mondo del colosso è stata scaricata un totale di almeno 10 miliardi di volte sui dispositivi Android.

Questo enorme numero la porta a essere la terza app a raggiungere l’esorbitante traguardo, subito dopo Google Play Services che ha toccato la vetta a luglio 2020 e YouTube che l’ha invece raggiunta a luglio di quest’anno. Sembra che il prossimo a ottenere il riconoscimento potrebbe essere Google Search.

Per quel che riguarda Google Maps, l’ultimo grande traguardo, come riportato sulle pagine di Android Police, era stato raggiunto a marzo del 2019, e considerando che si parla di 5 miliardi di download, ciò sottolinea che ci sono voluti solamente meno di 2 anni per raddoppiare il numero. Staremo a vedere se nel giro di altrettanto tempo il numero di download continuerà ad aumentare così velocemente.

Prendendo in considerazione la cifra è tuttavia bene specificare che sono presi in considerazione solamente i download su Android, e che in realtà considerando anche i sistemi del colosso di Cupertino il numero sarebbe decisamente più grande, visto che molti più utenti di quel che sembra si affidano al servizio di Google.