Alfa Romeo, il CEO racconta il futuro delle Quadrifoglio elettriche e il possibile ritorno della Spider Duetto

La prima Alfa Romeo elettrica arriverà nel 2024, a dirlo è Jean-Philippe Imparato, N.1 della casa automobilistica italiana. Ma non solo: le versioni più grintose e sportive, nonostante la propulsione elettrica, continueranno ad usare il brand Quadrifoglio.

Alfa Romeo fa parte di Stellantis, e come tutti gli altri brand del gruppo, a partire dal 2027 presenterà sul mercato esclusivamente veicoli ad emissioni zero.

Imparato parla anche di un progetto molto atteso dagli Alfisti, ossia il ritorno sul mercato della celebre Spider Duetto. Addirittura il lavoro di design sarebbe già stato finito, e alcune concessionarie avrebbero già visto l’auto. Ma manca l’ufficialità: “non mi azzardo nemmeno a portarla sul tavolo di Carlos Tavares (l’AD di Stellantis ndr) finché non avrò certezze in termini di market share”. Insomma, l’ennesima auto di nicchia non ha senso. Alfa Romeo prima deve tornare a crescere in termini di volumi di vendita, da anni in sofferenza.

E poi la questione Quadrifoglio: “Per tutti i modelli che lanceremo – continua l’AD di Alfa Romeo – valuterò sempre la possibilità di creare una versione ad alte performance, perfettamente consistente e in linea con il messaggio che vogliamo lanciare con il nostro portfolio. Se sarà mia opinione che non è possibile garantire il giusto livello di performance, non farò una versione Quadrifoglio”. Nessuna paura: il brand Quadrifoglio continuerà ad essere un’esclusiva delle vere auto ad alte prestazioni.