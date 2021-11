Wonder Woman 3: Gal Gadot dà un piccolo aggiornamento sullo sviluppo del film

In occasione della premiere di Red Notice, Gal Gadot ha fornito alla stampa un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori per Wonder Woman 3.

Nonostante il futuro dell’universo cinematografico DC sia abbastanza incerto a livello di continuity, sappiamo che Wonder Woman 3, sempre con Patty Jenkins al timone e sempre con Gal Gadot protagonista, si farà: è l’attrice stessa a confermarlo e a dare un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori, direttamente dal red carpet di Red Notice, il film in arrivo su Netflix in cui sono presenti anche Ryan Reynolds e Dwayne Johnson.

Non posso dirti nulla [di specifico], ancora, ma stiamo lavorando alla sceneggiatura. Non posso dire altro o ci sarebbe gente che scenderebbe dai tetti per portarmi via e poi mi perderei l’intero evento [dell’anteprima di Red Notice].

Purtroppo, è ancora troppo presto per aver informazioni più dettagliate sul film e su come si posizionerà rispetto alla continuity della saga, attualmente un po’ confusa anche per via della situazione incerta di personaggi come Superman e Batman, mentre Aquaman continuerà il suo corso Black Adam e Shazam! seguiranno il loro. I primi due film dedicati all’amazzone erano, furbescamente, ambientati nel passato, ma è improbabile che si ritenti questa mossa. Staremo a vedere.

