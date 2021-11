Tom Hanks: “Jeff Bezos mi ha proposto di andare nello Spazio. Ho rifiutato, voleva troppi soldi”

Tom Hanks ha rifiutato una proposta di andare nello Spazio a bordo del New Shepard della Blue Origin. "Me lo aveva chiesto Bezos, ma non pago 28 milioni di dollari".

Tom Hanks poteva andare nello Spazio prima di William Shatner, ma ha cortesemente declinato l’offerta. «Mi ha contattato direttamente Jeff Bezos, ma no grazie».

Non è una grossa sorpresa: l’industria del turismo spaziale ha più di qualche difficoltà a trovare clienti. Del resto i costi sono ancora proibitivi e non è detto che ci siano poi così tanti multi-milionari interessati ad investire parte della loro ricchezza per salire a bordo di un razzo (o di uno spazioplano).

Da Blue Origin a Virgin Galactic, le aziende del settore da mesi sono alla disperata caccia di nuovi facoltosi clienti. Jeff Bezos ha tentato di corteggiare anche Tom Hanks, che però ha rifiutato. Per una questione di soldi, a detta dell’attore.

Ne ha parlato durante una recente puntata di Jimmy Kimmel Live!, popolare talkshow della ABC. «È vero che Jeff Bezos ti ha chiesto di andare nello Spazio prima di William Shatner?», ha chiesto il conduttore.

Tom Hanks risponde senza indugi: «Sì, ma dovevo pagarmi il biglietto. Devo essere onesto, non me la passo male… ma non pago 28 milioni di dollari».

Tom Hanks sarà protagonista di Finch, film post-apocalittico in uscita domani esclusivamente su Apple TV+. La sceneggiatura di Finch nel 2017 era stata inserita nella cosiddetta Black List, ossia una lista che contiene le migliori sceneggiature non ancora prodotte dalle major di Hollywood.

Tom Hanks è anche ricordato per il suo ruolo nel film del 1995 “Apollo 13“, lungometraggio diretto da Ron Howard sulle vicende dell’omonima missione della NASA che rischiò di concludersi in tragedia.