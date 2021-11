Pulp Fiction: Quentin Tarantino mette all’asta gli NFT di sette scene mai viste

Anche Quentin Tarantino è entrato nel mondo degli NFT, e lo ha fatto in un modo particolare, considerando che sta per mettere all’asta ben sette scene inedite provenienti dal cult Pulp Fiction, create su Secret Network e che saranno disponibili su Secret NFTs, una blockchain che assicura la massima privacy.

Ma altri NFT legati a Pulp Fiction sono disponibili anche sul sito opensea.io. Lo stesso Quentin Tarantino ha detto su questa iniziativa:

Sono entusiasta all’idea di poter presentare ad i fan sette scene inedite legate a Pulp Fiction.

Negi NFT saranno presenti anche degli estratti della sceneggiatura del film scritti a mano da Quentin Tarantino, e dei commenti del regista che riveleranno dei segreti sulla lavorazione di Pulp Fiction.

Tarantino non è il primo regista ad aprirsi agli NFT, ed il mondo del cinema di recente si è messo in gioco in questo nuovo settore, proponendo in occasione dell’uscita di No Time to Die dei contenuti proprio in questa soluzione.

Ricordiamo che di recente Quentin Tarantino è stato presente alla Festa del Cinema di Roma, dove ha ricevuto il premio alla carriera. Questo è il nostro report dell’evento: