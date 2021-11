Mastercard introduce delle carte di pagamento per i non vedenti

Con l'obiettivo di semplificare nel possibile l'esperienza di utilizzo con le proprie carte di credito, Mastercard realizza delle carte per non vedenti.

Recentemente, Mastercard ha confermato la sua iniziativa di voler supportare al meglio l’esperienza di utilizzo delle proprie carte di pagamento per molti più individui, visto che ha pensato a dei prodotti specifici per i non vedenti, o per chi in ogni caso ha problemi di vista e non riuscirebbe facilmente a identificare quale carta sta usando.

Come riportato sulle pagine del Wall Street Journal, il tutto avverrà in maniera abbastanza semplice, grazie a un piccolo taglio sul lato destro del prodotto che dovrebbe facilitare di molto il riconoscimento delle carte senza usare lo sguardo.

Si tratta di un semicerchio per le carte di credito, di un quadrato per quelle di debito e di un triangolo per le prepagate, combinazione particolarmente semplice ma efficace per il proprio obiettivo, quello di semplificare al meglio il riconoscimento delle tre opzioni.

Il tutto è stato ufficialmente approvato dal Royal National Institute of Blind People (RNIB) e di VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired, e va specificato che per il resto si tratta di normalissime carte, che infatti non hanno altre funzioni particolari e risultano compatibili con tutti i normali circuiti on ognuno dei 3 casi.