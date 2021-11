Elden Ring: nuovo gameplay trailer e le edizioni da collezione nel dettaglio

Elden Ring è uno dei videogiochi più attesi degli ultimi tempi: l’action-RPG di FromSoftware pubblicato da Bandai Namco si mostra oggi in uno speciale video con ben quindici minuti di gameplay inedito, che ne mostrano le caratteristiche salienti del gameplay e le evidente derive dai precedenti titoli dello Studio. In più, scopriamo che sono aperti i pre-order, anche per le ricchissime edizioni speciali del titolo.

Il gioco arriverà il 25 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One o PC via STEAM: nell’immagine seguente trovate le specifiche di ogni edizione.



La Collector’s Edition sarà disponibile solo presso negozi selezionati; la Premium Collector’s Edition, invece solo sullo store ufficiale di BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Sebbene siano chiare fin da subito le origini del titolo, ideato e realizzato da Hidetaka Miyazaki (designer dell’acclamata serie DARK SOULS), si tratta di una storia, di un mondo, completamente nuovo, tratteggiato insieme all’autore di Game of Thrones, George R.R. Martin.

All’inizio dell’avventura, al momento di scegliere la propria via, i giocatori s’immergeranno nel mondo di gioco, coi suoi vasti scenari, i cambiamenti atmosferici e la progressione delle giornate. Si potrà attraversare le distese erbose, le paludi soffocanti e le foreste lussureggianti a piedi o a cavallo, per conto proprio od online con gli amici. Scalare montagne impervie, entrare in castelli mozzafiato e visitare altri luoghi spettacolari che compongono l’opera più imponente mai realizzata da FromSoftware.

Le opzioni di personalizzazione e il gameplay di ELDEN RING permettono ai giocatori di definire il proprio stile di gioco. La sperimentazione è incoraggiata, grazie a un ricco arsenale di armi, incantesimi e abilità conquistabili nel mondo di gioco. I giocatori sono spinti a seguire dei percorsi di progressione inesplorati in precedenza. Ci si potrà gettare a capofitto in battaglie feroci contro i nemici o sfruttare la furtività per avere un vantaggio. Sono i giocatori a decidere come affrontare le molte sfide che li attendono.

