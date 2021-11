WhatsApp: sembra che il timer per la cancellazione dei messaggi verrà rimosso

Nonostante rispetto ad altre applicazioni WhatsApp ci abbai messo abbastanza tempo per integrare all’interno del proprio palinsesto di funzionalità la possibilità di cancellare i messaggi, per fortuna Meta (la ex Facebook) continua a supportare la novità in questione.

Infatti, dopo che una variazione per i tempi di cancellazione massimi è stata apportata, portando il totale di tempo massimo da pochi minuti a oltre 1 ora, sembra che un passo ancora più grande sia ormai pronto per essere applicato dal colosso. Nello specifico, parliamo della possibilità di cancellare i messaggi in chat – lasciando che ovviamente la classica spunta che ricorda l’operazione appaia – senza alcun limite di tempo.

Nonostante resti il fatto che ovviamente gli interlocutori hanno modo di salvare in qualunque momento delle chat prima che si proceda alla cancellazione, va specificato che in questo modo si potrebbe far sparire dei messaggi anche se molto vecchi, ad esempio di anni interi, il che avrebbe modo di tornare particolarmente comodo in alcune situazioni.

Al momento, non sappiamo quando il tutto dovrebbe essere rilasciato, e se Meta opterà davvero per quest’opzione, visto che attualmente le uniche informazioni in nostro possesso arrivano grazie alle pagine di WABetaInfo.