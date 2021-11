POCO M4 Pro 5G: le prime immagini leakate anticipano il design?

È ormai quasi ufficiale il fatto il nuovo POCO M4 Pro 5G verrà annunciato da parte di Xiaomi nella giornata del 9 novembre 2021, e stando a quel che sappiamo si tratterà di una revisione del POCO M4 Pro 5G debuttato in Cina da non molto tempo, dedicata però questa volta al mercato globale, e verosimilmente quindi anche al nostro paese.

Tuttavia, nonostante manchi davvero poco a quando potremo scoprire di più in merito al telefono in questione, dei dettagli sono stati da poco anticipati grazie a ThePixel.vn, come riportato sulle pagine di Gizmochina.

Stando alle prime immagini leakate, il design dovrebbe essere alquanto simile, e sul fronte presentare una punch-hole da 16 MP, con due ulteriori sensori presenti sul retro a chiudere il setup del telefono per quel che riguarda le fotocamere, esattamente una 50 MP primaria e una 8 MP ultra grandangolare. Trovate gli screen postati qui di seguito.

Parlando del display, si accenna al fatto che questo sia un IPS LCD da 6,6 pollici, di conseguenza alquanto grande, accompagnato da un refresh rate di 90 Hz e risoluzione Full HD+, per immagini e definizione più che adatte alla fascia media. Per quel che concerne i dettagli sotto la scocca, si è accennato alla presenza si un SoC Dimensity 810, come anche di 3 diverse versioni.

Pare che il dispositivo verrà venduto con 4 GB di RAM + 128 GB di memoria per l’archiviazione, ma che si potrà optare per 6 GB o 8 GB di RAM. A chiudere la configurazione dovremmo trovare una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W, con la MIUI 12.5 basata su Android 11 installata. Restiamo in attesa di ufficializzazioni da parte del colosso cinese, considerando anche che non sono state fatte menzioni relative al prezzo, il quale tuttavia dovrebbe aggirarsi in Europa intorno ai 200€.