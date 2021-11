Microsoft Office: in arrivo un’app di editing video e Loop

Come da poco confermato, il pacchetto Microsoft Office si espanderà con un'app dedicata all'editing video e Loop, software pensato per il lavoro condiviso.

Il pacchetto Office di Microsoft è ormai una garanzia in tutto il mondo, che si tratti di ambienti lavorativi o di qualunque altro tipo di interesse, visto che i molti servizi offerti risultano versatili per moltissime potenzialità.

Tuttavia, mentre una nuova versione è stata appena lanciata e il colosso prevede ovviamente di migliorare quanto già rilasciato, sappiamo per certo che anche ulteriori possibilità verranno considerate dall’azienda di Redmond, grazie a dei veri e propri servizi nuovi di zecca pronti a far parte del tutto. Nello specifico, come riportato sulle pagine di Engadget, si è parlato di Loop e di un’applicazione di video editing, di cui all’effettivo non abbiamo ancora molti dettagli (e neanche un nome da considerare).

Per quel che riguarda la prima aggiunta, Loop, viene fatta menzione di un nuovo sistema che dovrebbe rendere gli ambienti lavorativi molto più semplici, migliorando la possibilità di chi si impegna sfruttando l’app al fine di sincronizzare il lavoro su più dispositivi, senza che si debba ricorrere a OneDrive o a funzioni non particolarmente intuitive. Avremo anche a che fare con dei nuovi tipi di file, che prendono il nome di Loop Pages, dove delle funzioni dovrebbero accomunare tutte le macchine che hanno modo di lavorare sui fogli in questione.

Grazie alla suddetta feature, si dovrebbe avere modo di lavorare su documenti perennemente sincronizzati in maniera alquanto semplice, anche se i dettagli non sono ancora stati approfonditi da parte dell’azienda. Per quel che riguarda invece la nuova app dedicata all’editiing di video, anche se novità non sono ancora state ufficializzate, possiamo immaginare che offrirà delle possibilità simili a quelle di Clipchamp, compagnia recentemente acquisita dalla casa di Redmond particolarmente esperta in quest’ambito, ma restiamo in attesa di dichiarazioni ufficiali in merito.