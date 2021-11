Dopo Apple, anche Samsung permette di spostare in basso la barra di ricerca

Samsung ha da poco optato per la possibilità di far spostare agli utenti la barra di ricerca in basso, proprio come fatto dal colosso di Cupertino.

Apple ha saputo da poco scatenare il feedback degli utenti cambiando un dettaglio relativo alla ricerca si Safari, visto che questa è stata spostata in basso a partire da iOS 15, e ora anche altre aziende hanno deciso di interessarsi a questa specifica opportunità.

Parliamo nello specifico di Samsung, visto che il colosso sudcoreano ha deciso di inserire in una versione beta della sua app di ricerca questa possibilità. Come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, si parla di un’opzione che per fornire la massima libertà agli utenti permette loro di scegliere se posizionare la barra della ricerca nella parte alta lo in quella bassa, ovviamente in base alle proprie preferenze.

well gee samsung, I wonder why you suddenly decided to add this option now to your browser, I just can't fathom a guess pic.twitter.com/WTTI98OwQv — dan seifert (@dcseifert) November 3, 2021

Come riportato sulle pagine di MacRumors, va specificato che non si parla di un’idea che potrebbe essere stata presa in considerazione dal colosso sudcoreano solo per la scelta di Apple, visto che ulteriori compagnie avevano optato per scelte simili in passato, fra cui anche Google e Microsoft.

Va comunque detto che i tempi in cui il tutto è stato scelto da parte dell’azienda sono a tratti abbastanza “strani”, ma staremo a vedere sé e quando all’effettivo la novità verrà resa disponibile per tutti gli utenti, considerando che si tratta in ogni caso di un’interessante opzione, specialmente per coloro che sono già abituati a questa scelta e optano per un cambio con un dispositivo targato Samsung.