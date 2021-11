Zoom inserisce le pubblicità per gli utenti con il piano base

Come da poco riportato sulle pagine di TechCrunch, Zoom sta ufficialmente aggiungendo all’interno della sua piattaforma un sistema di pubblicità per alcuni utenti. Il tutto riguarda infatti per ora solamente che sfruttano il piano in abbonamento gratuito al fine di fruire delle molte potenzialità del software dedicato ai meeting, e almeno per il momento non sono stati considerati altri piani all’infuori di quello base.

Pur trattandosi di una novità sicuramente non piacevole per gli utenti, che infatti si troveranno ad avere a che fare con delle pubblicità nel corso delle proprie sessioni di utilizzo di Zoom, va specificato che gli intenti dell’azienda sono più che buoni. Il colosso punta infatti a offrire a tutti, anche se ovviamente in maniera limitata, il proprio servizio, e le pubblicità hanno come obiettivo principale quello di far continuare questo sistema gratuito nel corso dei prossimi anni.

Gli utenti Basic vedranno degli annunci solo nel caso in cui si rechino in una riunione di un altro utente Basic, almeno al momento. La compagnia, partendo con i test, ha deciso di inserire degli annunci solo quando le riunioni hanno fine, ma è anche possibile che nel corso dei prossimi mesi si pensi a che a ulteriori momenti in cui bisognerà vedere degli annunci, come anche ad altri posti perfetti al fine di sponsorizzare prodotti più o meno legati al brand di Zoom.

Procedendo con l’aggiunta, il colosso ha anche inserito un banner per accedere alla gestione dei cookie, al fine di scegliere quali tipi di pubblicità verranno visualizzate da ogni utente. Parlando della privacy, la compagnia ci ha tenuto a specificare che Zoom non sfrutta in alcun modo i dati degli utenti per aziende di terze parti, non registrando quindi quanto viene detto nelle chiamate, o in altre occasioni private.