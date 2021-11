Nightmare Before Christmas: Billie Eilish ha cantato la canzone di Sally in concerto

Qualche giorno fa Billie Eilish si è esibita omaggiando Nightmare Before Christmas cantando la canzone di Sally al Banc of California Stadium di Los Angeles. La cantante è stata anche affiancata dal compositore Danny Elfman che ha fatto la parte di Jack Skeletron.

Qui sotto trovate i video della performance di Billie Eilish in omaggio a Nightmare Before Christmas.

La performance era inserita all’interno di una serata dedicata tutta alle musiche di Nightmare Before Christmas, con l’orchestra diretta da John Mauceri. Vedere Billie Eilish assieme a Danny Elfman cantare sulle note delle musiche di Nightmare Before Christmas è stato sicuramente uno dei modi migliori per celebrare Halloween per tanti degli spettatori presenti all’evento.

Ricordiamo che qualche tempo fa lo stesso Danny Elfman ha parlato della sua esperienza con Nightmare Before Christmas, rivelando alcuni dettagli della produzione:

Quando il film è uscito nessuno sapeva bene cosa fosse, e la Disney non aveva idea di come promuoverlo, pensava che i bambini lo avrebbero odiato. Ma questo tipo di idee è scomparsa presto. Il fatto che Nightmare Before Christmas stia vivendo una sua seconda vita è proprio una benedizione, una cosa che non capita spesso. Il Mago di Oz, Rocky, The Rocky Horror Picture Show sono tra i pochi film che possono aver avuto un impatto del genere.

Quando è uscito il film, per i primi due giorni ad ogni intervista si chiedeva se non si trattasse di una cosa troppo spaventoso per i bambini, e questo anche perché la Disney non sapeva come trattarlo. Il fatto che, invece, i più piccoli lo abbiano adorato e che cantino tutt’ora brani come This is Halloween credo sia una benedizione.