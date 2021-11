Morbius: nuovo trailer per il film sull’antieroe Marvel con protagonista Jared Leto

Ogni promessa è debito: Jared Leto e Sony Pictures ci avevano promesso un nuovo trailer per Morbius in arrivo oggi e così è stato: ve lo presentiamo in doppia versione, in lingua originale e nella versione italiana. Particolare interessante: il montaggio è diverso, con la versione in inglese più lunga di ben un minuto.

Il film, diretto da Daniel Espinosa, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, vede nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

