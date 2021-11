Harry Potter ritorna al cinema dal 9 al 12 dicembre per il ventennale

Per il ventennale dell’uscita nelle sale cinematografiche di Harry Potter e la Pietra Filosofale il lungometraggio ritornerà al cinema dal 9 al 12 dicembre. Sarà un modo per godersi nuovamente le avventure di un personaggio simbolo del nuovo millennio.

Ma il ritorno al cinema di Harry Potter per il ventennale dall’uscita in sala del primo film non è l’unica iniziativa che è stata lanciata ultimamente, considerando che, per celebrare la ricorrenza, Harry Potter e la Pietra Filosofale sarà trasmesso il 16 novembre in prime time su Sky Cinema Family.

Ricordiamo che il primo lungometraggio della saga è arrivato al cinema nel 2001, mentre l’ultimo film, ovvero Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 è arrivato in sala nel 2011, esattamente dieci anni dopo l’inizio del franchise.

Si tratta di una delle saghe con i maggiori incassi di tutti i tempi, capace di generare ben 7,7 miliardi di dollari. I protagonisti dei film sono stati gli interpreti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, che hanno vestito i panni di Harry, Ron e Hermione. I primi due lungometraggi sono stati diretti dal regista di Mamma, ho perso l’Aereo Chris Columbus.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Harry Potter: