Eternals ha ottenuto l’icona marcia su Rotten Tomatoes

Si tratta di unicum all’interno del Marvel Cinematic Universe: Eternals è diventato il primo film dell’MCU a ottenere l’icona “marcia” per effetto di una percentuale di approvazione del 57% da parte della critica, un punteggio che ha portato all’insufficienza.

Il giudizio complessivo di Rotten Tomatoes su Eternals è questo:

Un ambizioso progetto epico che cerca di sforzarsi ad elevarsi, ma porta l’MCU in un’intrigante ed a volte confusionaria nuova direzione.

Tra i giudizi positivi troviamo quello del Tribune News Service che lo definisce un film “strano ma sinergico al Marvel Cinematic Universe, ed in fondo non è una cattiva cosa”. Positivo anche il giudizio di Little White Lies che considera Eternals “ruvido, ma da apprezzare considerando che si tratta di un blockbuster con qualcosa da dire”. E sempre tra i giudizi positivi c’è quello di Bill Goodykoontz di Arizona Republic, che parla di Eternals come di un lungometraggio “non brutto, ma insoddisfacente, indomabile anche per Chloe Zhao”.

I giudizi negativi, invece, vengono, tra gli altri, da Christy Lemire di RogerEbert.com, che lo definisce “un blockbuster dotato di un’inusuale bellezza, che però si sforza anche di offrire una certa spettacolarità”. Critico nei confronti della regista è stato il giornalista Barry Hertz, che ha definito la filmmaker premio Oscar come “una scelta sconcertante, che si trova fuori dal suo elemento naturale, e con un disagio che trapela da ogni frame del film.” John Nguyen di Nerd Reactor se la prende, invece, con i personaggi protagonisti, definiti “insipidi” mentre i cattivi sono “piuttosto spenti”.

Eternals arriverà il 3 novembre al cinema.