Beats manda in pensione tre suoi prodotti: addio a Powerbeats, Beats Solo Pro e Beats EP.

Beats manda in pensione diversi dei suoi prodotti: le Powerbeats, le cuffie con cancellazione del rumore Solo Pro e le cuffie entry-level Beats EP sono state rimosse dal catalogo del produttore. Tutti e tre i prodotti sono già stati tolti dal sito ufficiale di Apple, mentre continuano ad essere disponibili in alcune catene di elettronica di terze parti, fino ad esaurimento delle scorte.

Un portavoce di Beats ha confermato al magazine The Verge dell’avvenuta rimozione dei prodotti, anche se non è entrato nei dettagli. Non sappiamo se Beats intende rimpiazzare le tre cuffie con altrettanti prodotti comparabili per specifiche e prezzo.

In alcuni casi non è difficile capire il perché della scelta: ad esempio le Powerbeats, verosimilmente, sono state cannibalizzate dalle più recenti cuffie true wireless Powerbeats Pro.

Beats continuerà a vendere i suoi prodotti di maggiore successo, come le Beats Solo 3 , Studio 3, Beats Flex e Fit pro. Rimane in catalogo anche lo speaker bluetooth Pill Plus.

Beats è stata acquistata da Apple nel 2014 per 3 miliardi di dollari. A dicembre del 2020 Apple ha presentato le sue prime cuffie over-ear ufficiali: le Apple AirPods Max, che vengono vendute ad un prezzo di 629 euro.