WhatsApp: la frase “From Facebook” fa spazio a “From Meta”

La nuova Beta di WhatsApp ha del tutto rimosso la frase From Facebook, pronta a comparire per ricordare lo sviluppatore dell'app, che ha fatto spazio a From Meta.

È ormai passato molto tempo da quando WhatsApp, l’app di messaggistica usata in tutto il mondo, ha riconosciuto le sue origini e ottenuto un bollino che ricordava il fatto che lo sviluppatore del tutto era Facebook. Parliamo proprio della scritta “From Facebook“, che compariva nella parte bassa, e che ora è stata del tutto rimossa.

Come confermato infatti nel corso dell’ultima conferenza Facebook Connect, l’azienda ha del tutto cambiato nome, ed è per questo che ora la scritta è infatti “From Meta“, opzione confermata da parte del noto imprenditore Mark Zuckerberg. È quindi probabile che nel corso delle prossime settimane siano sempre più le applicazioni e i sistemi del colosso a ottenere questo nome, oramai ufficiale e definitivo.

Va specificato che il tutto è stato riportato sulle pagine di WABetaInfo, sempre informate in merito agli aggiornamenti di WhatsApp, le quali hanno confermato nello specifico che il software si è aggiornato in beta, ed è per questo che per ora chi non fa parte del programma specifico non vedrà la differenza, pronta ad arrivare solo nel corso delle settimane.

Per quel che riguarda il cambio di nome della compagnia, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento dedicato, lo trovate a questo link.