The Witcher 2: il nuovo poster “ufficiale” sostituisce Ranuncolo ai protagonisti

Un sapiente uso del fotoritocco ha trasformato il poster originale di The Witcher 2, inserendo Ranuncolo al posto di Geralt, Ciri e Yennefer.

Il 29 ottobre, insieme al nuovo trailer di The Witcher 2, è arrivato anche un nuovo, iconico poster, con i tre protagonisti in posa: Geralt con la nuova armatura, Ciri in guardia con la spada e una Yennifer molto pensierosa. Ora Netflix ha deciso di realizzarne una versione più scherzosa, che sostituisce i tre con l’altro personaggio più amato dello show: Ranuncolo!

Similmente a certi mockup poster che aggiungono Nicolas Cage ovunque al posto dei protagonisti, qui Ranuncolo (o Dandelion, o Jasker: come preferiate chiamarlo!) è tre volte presente.

My presence is a present. Trick or treat! pic.twitter.com/FPncjZoJlt — The Witcher (@witchernetflix) October 31, 2021

Find your power. Find your purpose. Face your fears. pic.twitter.com/I9NhUYlFtN — The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2021

Ranuncolo non era felice di essere stato escluso dal poster della stagione 2 di The Witcher, quindi ecco una sorpresa per Halloween. pic.twitter.com/SkfTtEz8M7 — Netflix Italia (@NetflixIT) October 31, 2021

“My presence is a present. Trick or treat!” (“La mia presenza è un dono. Dolcetto o scherzetto!”) recita la didascalia del post sui social. Naturalmente cambia anche “Il destino è una bestia” in “Il destino è un bardo”!

The Witcher 2 sarà disponibile da venerdì 17 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione:

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

