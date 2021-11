The Book of Boba Fett: ecco il trailer della serie Disney+

Ecco il trailer della serie TV The Book of Boba Fett, che arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ il 29 dicembre.

Online è stato pubblicato il trailer della serie TV The Book of Boba Fett, che arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ il 29 dicembre. Come tutti gli appassionati sapranno già, la serie è dedicata ad uno dei personaggi collaterali più importanti dell’universo di Star Wars.

Ecco il trailer di The Book of Boba Fett.

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

La distribuzione della serie arriva dopo il successo riscosso dalla produzione di The Mandalorian, che ha dato il via ad altri progetti televisivi collegati con l’universo di Star Wars.

Potrebbe interessarti anche questa news su The Book of Boba Fett: