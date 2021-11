Squid Game: i costumi per bambini dedicati alla serie sono i più ricercati sul web

In occasione del periodo di Halloween sono schizzate sul web le ricerche dedicate a costumi per bambini su Squid Game.

Squid Game continua a ottenere successo, anche al di fuori della piattaforma streaming di Netflix, considerando che i costumi per bambini dedicati alla serie TV sono diventati top trend su Google. Chiaramente tutto ciò è stato propiziato dal periodo di Halloween.

Il fatto che per celebrare queste festività i genitori di tanti bambini abbiamo ricercato costumi di Squid Game è testimoniato dal fatto che le parole chiave “Squid Game Halloween Costume” siano incrementate nel corso dell’ultima settimana del 450% su Google.

Tutto ciò avviene proprio in un periodo in cui alcune scuole negli Stati Uniti avrebbero proibito in occasione di Halloween dei travestimenti tratti proprio dalla serie TV. Ad esempio, presso la Fayetteville-Manlius School di Syracuse alcuni addetti ai lavori avrebbero notato la riproposizione di questi giochi.

Alcuni membri dello staff hanno notato come gli studenti stiano riproponendo dei giochi tratti da Squid Game- ha dichiarato il soprintendente Dr. Craig Tice- perciò stiamo avvertendo le famiglie, raccomandando loro di non far indossare ad Halloween ai propri figli dei costumi tratti dallo show, per evitare di dare un messaggio potenzialmente violento.

Ricordiamo che la serie è stata distribuita su Netflix a settembre scorso.