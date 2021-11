Sandman: Joe Hill smentisce il crossover con Locke & Key

Joe Hill è un grande appassionato di Sandman, ma è anche il creatore di Locke & Key, si tratta di prodotti che sono entrambi arrivati sulla piattaforma streaming Netflix, e di cui, negli ultimi tempi, si è vociferato addirittura di un possibile crossover, considerando che la cosa è già accaduta di recente nei fumetti. Ma è stato lo stesso Joe Hill a smentire questa possibilità.

Ecco le sue parole:

Ho letto un paio di articoli che hanno parlato della possibilità di un crossover tra Locke & Key e Sandman, e posso dire che ‘no’, non ci sarà perché da fan duro e puro mi attendo un grande e fedele adattamento delle storie di Neil Gaiman. E non vedo l’ora.

Perciò gli appassionati dovranno accontentarsi di vedere le due serie in maniera separata. Per quanto riguarda Locke & Key, la seconda stagione è arrivata sulla piattaforma streaming di Netflix il 22 ottobre.

Mentre per The Sandman non è stata ancora diffusa una data di distribuzione della serie, ma si sa che il cast sarà composto da: Tom Sturridge (Dream of the Endless), Gwendoline Christie (Lucifer), Sanjeev Bhaskar (Cain), Amid Chaudry (Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian).

E poi ancora ci saranno: Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Stephen Fry (Gilbert), Patton Oswalt (voce di Matthew the Raven), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid).