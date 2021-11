REAL! A Ghostbusters Tale: disponibile il film tutto italiano ispirato alla saga

Dopo anni di lavoro, finalmente il sogno di avere un film tutto italiano ispirato a Ghostbusters è diventato realtà: REAL! A Ghostbusters Tale, dopo varie anteprime in giro per l’Italia, è disponibile online.

Dopo l’anteprima nazionale a Cinecittà World e la proiezione al Festival CortoColonna, al Museo del Cinema di Torino e all’Uci Cinemas di Roma, il film è tornato in pompa magna al Lucca Comics & Games per Halloween, venendo anche caricato sul canale ufficiale YouTube del progetto.

Quello che potrebbe essere definito come un “fan-film” è in realtà un progetto molto più che amatoriale, dato che coinvolge professionisti veri della cinematografia e ha comportato anni di lavoro.

In più, pur rappresentando sempre un’opera omaggio assolutamente no profit, è qualcosa su cui è calato il benestare della Ghost Corps, l’unità produttiva della Columbia Pictures, che ha così sancito il beneplacito ufficiale sull’operazione, che chiaramente non rientra nel canone ufficiale della saga ma non è neanche il passatempo di qualche ragazzino che gioca a fare il filmaker.

Vi lasciamo con la sinossi del film e… buona visione!

Sono passati trent’anni dai fatti di “Ghostbusters – The Video Game” (sì, teniamo conto anche di quelli) e le gesta degli Acchiappafantasmi sono state per lo più dimenticate o liquidate come leggende metropolitane, teorie complottiste o semplici creepypasta.

Siamo a Roma. Ludovico Tosi (interpretato da Marco Fumarola), Simone Ruggeri (interpretato da Fabio Cavalieri) e Davide Lancia (interpretato da Edoardo Stoppacciaro) devono trovare alla svelta una casa in affitto. L’unica soluzione alla portata delle loro tasche è un grande appartamento situato al centro della città. Un po’ vecchiotto ma comunque lussuoso. L’unica “magagna”? È infestato da un gran numero di entità che ruotano attorno allo spettro di un Alchimista del XVII secolo (interpretato da Alessandro Budroni).

Grazie all’aiuto di un professore che i fan non potranno non riconoscere, i tre ricostruiranno il vecchio equipaggiamento dei Ghostbusters e cercheranno maldestramente di far fronte al loro problema, seguiti da vicino dalla bella Susanna Tessitore (interpretata da Lidia Perrone).

Saranno all’altezza della situazione e del No-Ghost-logo o sapranno solo inanellare disastri rischiando di far sprofondare la Città Eterna all’inferno?

