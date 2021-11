iMac da 21,5 pollici: la produzione è stata interrotta

Apple, senza comunicare a gran voce la cosa, ha deciso ufficialmente di fermare la produzione dei suoi iMac da 21,5 pollici, che seppur non particolarmente in voga restavano degli ottimi dispositivi per studenti, i quali hanno ora a loro disposizione solamente le due opzioni da 24 e 27 pollici, ancora ovviamente disponibili per gli utenti.

La compagnia aveva lasciato disponibile una singola configurazione dopo il suo ultimo evento Unleashed, ma ormai la brutta notizia è arrivata. Resta il fatto che chi fino a ora non ha compiuto il grande passo ed è interessato a uno di questi dispositivi può ancora riuscire a ottenerne uno grazie ai rivenditori di terze parti, almeno fino a che le scorte non saranno del tutto terminate.

Parliamo di un dispositivo che si presentava con un processore Intel Core i5 di settima generazione dual core con 2,3GHz di frequenza, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e una scheda grafica Iris Plus 640, al prezzo di 1.099$, almeno per quel che riguarda l’ultima configurazione rimasta all’effettivo disponibile.

Va specificato in ogni caso che – per il momento – grazie alla sezione dedicata ai prodotti ricondizionati dell’Apple Store, accessibile attraverso il seguente link, è possibile munirsi di uno dei dispositivi.