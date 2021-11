Apple: il co-fondatore non vede differenze fra vecchi e nuovi iPhone

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, ha recentemente parlato di come all'effettivo non noti alcuna reale differenza fra i vecchi dispositivi Apple e i nuovi.

Il discorso che riguarda la necessità degli utenti nel dover cambiare dispositivo che utilizzano, che si tratti di telefoni, o di moltissimi altri campi della tecnologia, è sempre particolarmente acceso. Mentre alcuni non vedono l’ora di stare al passo con i tempi, altri si trovano a restare indietro di moltissimi anni, in quanto non vedono nei nuovi device dei prodotti pronti a offrire potenzialità davvero migliori.

Nel secondo gruppo troviamo Steve Wozniak, proprio il co-fondatore di Apple, il quale ha parlato di come all’effettivo la nuova serie di iPhone 13 e gli Apple Watch Series 7 siano quasi del tutto senza novità: trovate qui di seguito la sua dichiarazione.

Nella tecnologia è come se volessi sempre restare al passo con l’innovazione, ma a volte ti trovi 5 o addirittura 7 anni indietro e il tuo dispositivo funziona ancora correttamente, è a quel punto che capisci da dove arrivano le differenze. Ho avuto il nuovo iPhone; non posso davvero dire la differenza. Il software inserito è simile a quello dei vecchi iPhone, e credo che sia la parte buona. Ho avuto il nuovo orologio e non trovo differenze.

Ovviamente, non troviamo davvero dei dispositivi che fra loro non presentano differenze, visto che fra cambi del sistema operativo, design, e potenzialità interne ed esterne (come ad esempio la potenza dei chip A15 Bionic degli iPhone 13, o lo schermo dei Pro a 120 Hz), è impossibile non notarne.

È più facile pensare che il co-fondatore del colosso di Cupertino abbia voluto invece dire in maniera abbastanza piccante che non troviamo delle reali innovazioni pronte a cambiare l’esperienza di utilizzo, e che si tratta invece per la maggior parte di dettagli poco significativi, trascurabili per chi non sente l’impellenza di dover cambiare uno dei propri dispositivi con gli ultimi modelli usciti.