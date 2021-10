Venom: La Furia Di Carnage, lo spettacolare spot proiettato sul Burj Khalifa

Non è inusuale affittare la facciata di un importante palazzo al centro di una capitale (o il suo megaschermo) per pubblicizzare un film, ma Sony Pictures ha fatto davvero le cose in grande per Venom: La Furia Di Carnage, andando a lanciare un inedito spot (realizzato per l’occasione) sul grattacielo più alto del mondo: il Burj Khalifa di Dubai.

Con i suoi quasi 830 metri, il Burj Khalifa è l’edificio più alto mai creato dall’uomo e anche per Venom sarebbe una vera impresa scalarlo! Lo stupore dei passanti nel vedere la presentazione del regista Andy Serkis e alcune scene è palese.

Venom – La furia di Carnage è il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo dell’antieroe Eddie Brock, che entra in simbiosi con l’entità conosciuta nei fumetti Marvel come Venom. Nel cast della pellicola, diretta da Andy Serkis e nei cinema del nostro paese dal 14 ottobre, anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson.

Sinossi del film:

Dopo il primo capitolo, Venom ha ormai un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, con il quale convive in maniera quasi pacifica. Questa volta il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage, simbionte alieno che si è impossessato del corpo del serial killer Cletus Kasady (Woody Harrelson) e che seminerà il terrore in città.

