Lucca Comics & Games 2021: gli annunci Panini DC Comics per il 2022

Nel 2022 arriveranno nuovi grandi eventi DC Comics che Panini ha presentato durante una conferenza virtuale svoltasi in occasione di Lucca Comics & Games 2021. Da Batman a Superman tanti sono i grandi personaggi coinvolti nei nuovi eventi che accadranno nei fumetti DC Comics. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Su Batman 44 in uscita a marzo inizierà l’evento Fear State con l’ascesa dello Spaventapasseri, saranno coinvolte anche le testate Nightwing, Catwoman e Harley Quinn. Sempre a marzo su Superman 34 inizierà la serie Superman: Son of Kal-El con il nuovo Superman di Metropolis. Infinite Frontier è il primo capitolo di una miniserie in sei numeri che verranno pubblicati a partire da marzo per tre mesi.

Per quanto riguarda Sandman arriverà The Dreaming Waking Hours in due volumi a partire da marzo. Ci sarà anche la pubblicazione di Stardust di Neil Gaiman, un romanzo illustrato pubblicato in DC Black Label. E poi arriverà, sempre per quanto riguarda Neil Gaiman, anche The Books of Magic, una storia che ha ispirato Harry Potter che uscirà a marzo. Sempre per l’universo di Sandman verrà pubblicato Lucifer per l’etichetta DC Black Label in un formato economico in uscita ad aprile.

In cartonato arriveranno da febbraio ad aprile Tre Joker, Joker: il sorriso che uccide e Wonder Woman: Terra Morta. The Nice House on the Lake è un titolo horror scritto da James Tynion IV che verrà pubblicato in due volumi a partire da marzo.

Per DC Collection arriveranno tra marzo e aprile Batman Detective, Superman Red and Blue, Wonder Woman Black and Gold, Legends of the Dark Knight, The Swamp Thing – Infinte Frontier, The Next Batman Second Son, I am Batman, Milestone Returns.

Per il formato Maxi arriveranno Batman Urban Legends (uscita febbraio), Batman War Games (marzo). A giugno per DC Library arrivano Batman: L’Uomo che Sorride, Batman The Long Halloween Special (febbraio), Batman The Dark Knight Detective, mentre a marzo uscirà anche l’adattamento a fumetti del film di Batman del 1989 in edizione Deluxe. In versione Deluxe arriveranno, sempe a marzo, anche la ristampa di Batman: Una morte in Famiglia ed il Batman di Neil Gaiman.

Sempre sul cavaliere oscuro arriveranno Batman Child of Dreams di Kia Asamiya, Batman Bianco e Nero. Per DC Evergreen usciranno il Supergirl di Peter David e Gary Frank (aprile), Justice League International (maggio), Omac di John Byrne (giugno).

In formato Deluxe arriverà anche 100 Bullets (marzo), Justice League of America di Brad Meltzer (aprile), Injustice (aprile), The Filth di Grant Morrison. Per quanto riguarda gli Omnibus usciranno Superman di Grant Morrison, a ottobre arriverà il Batman di Scott Snyder e Greg Capullo, Kamandi di Jack Kirby (agosto).

Per i cofanetti arriveranno Before Watchmen (febbraio), He-Man and the Masters of the Universe (marzo), Justice (maggio). Infine, per quanto riguarda i DC Best Sellers arriveranno JLA di Grant Morrison e Lanterna Verde di Geoff Johns.