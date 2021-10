WhatsApp: tutti i Pixel supportano ora il trasferimento delle chat da iPhone

Come confermato da parte di Google sul suo blog ufficiale, gli smartphone Pixel possono ora fruire della funzionalità del trasferimento delle chat da iPhone.

È passato poco da quando Samsung, nel corso della sua conferenza dedicata ai nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, ha confermato che il trasferimento delle chat di WhatsApp da iOS ad Android sarebbe arrivato, anche se questo purtroppo ci sta mettendo diverso tempo per giungere su tutti i dispositivi.

Per fortuna però, il colosso continua a lavorare alla questione al fine di migliorare le potenzialità della funzionalità, e come recentemente confermato da parte di Google sul suo blog ufficiale, degli importanti progressi sono finalmente stati fatti.

Nello specifico, finalmente tutti i dispositivi Pixel, realizzati dal colosso della ricerca, possono fruire della funzionalità in questione, almeno per quel che riguarda il trasferimento da iPhone ad Android. Al fine di completare il processo, è sufficiente collegare un cavo fra i due dispositivi, e l’app porterà i file da una parte all’altra in modo sicuro una volta scansionato il codice QR dedicato.

Stando a quanto confermato da Google inoltre, presto la novità arriverà per tutti gli smartphone che vengono venduti con Android 12 installato, il che sottolinea come si tratterà di una feature che in futuro risulterà del tutto normale, visto il rilascio ormai completato del nuovo OS.